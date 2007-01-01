Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл
15 оценок
5 500
Товар в корзине. Перейти
Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл - фото 1

Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл

Артикул: CH-069-908
15 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Крем для рук и тела "Grimoire" предлагает уникальный спа-аромат, который активизирует состояние медитации и расслабления, наполняя вас энергией. Пирамида аромата начинается с ярких нот бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, создавая свежую атмосферу. В сердце раскрываются изысканные оттенки жасмина, розового перца и нектар инжира, а базовые ноты инжирового дерева и белого кедра добавляют уют.

Состав крема включает воду, соевое масло, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши, глицерин, аллантоин и низкомолекулярный гиалуронат натрия, обеспечивая увлажнение и питание кожи. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

