Характеристики товара
Описание
Крем для рук и тела Sacral Bali — это роскошный уход за кожей, который сочетает в себе высококачественные ингредиенты, такие как соевое масло, масло виноградной косточки и масло ши. Он глубоко увлажняет и питает, оставляя кожу мягкой и шелковистой.
Откройте для себя селективный аромат, где свежесть бергамота и загадочность шафрана гармонично сочетаются с нежностью розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую базу, а белый мускус добавляет мягкость и чувственность.
Ароматическая композиция активирует доверия. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке. Подарите
себе уникальный опыт ухода с Sacral Bali!
Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- Аромат Sacral Bali
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет