Товар в корзине. Перейти
Креманка «Маэва Винтаж» стекло, прозрачная - фото 1

Креманка «Маэва Винтаж» стекло, прозрачная

Артикул: CH-061-917
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Креманка «Сильвана» стекло
Фотография товара Креманка «Сильвана» стекло от компании ChiedoCover.
Следующий Креманка «Маэва Дотс» стекло
Фотография товара Креманка «Маэва Дотс» стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр120 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, длина 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3004
2 390 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, длина 225мм

5
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити» , произведённого компанией ChiedoCover
от5 4109
5 890 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити»

10
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Оптима», длина 187мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Оптима», длина 187мм

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽

Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм

12
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Стил Сильвер Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Стил Сильвер Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Стил Сильвер Мэтт»

9
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный

15
В наличии 756 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба без крышки, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9408
3 190 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба без крышки

7
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи круглая с ручкой дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4207
2 590 ₽Оптовая цена

Доска для подачи круглая с ручкой дуб

13
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Эко Ансер», произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Эко Ансер»

8
В наличии 1026 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм

15
В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела креманки

Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Айс Виль» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Айс Виль» стекло

10
В наличии 54 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Свирл» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Свирл» стекло

8
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Проотель» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽

Креманка «Проотель» сталь нержавеющая

7
В наличии 574 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка стекло «Айс виль» , произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Креманка стекло «Айс виль»

12
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Джаззд» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от9109
990 ₽Оптовая цена

Креманка «Джаззд» стекло

9
В наличии 314 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Акапулько» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Креманка «Акапулько» стекло

15
В наличии 234 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Фонтанвеар» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Креманка «Фонтанвеар» стекло

11
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Пятиугольник» полистирол пищевой 100 штук, произведённого компанией ChiedoCover
от3 1607
3 390 ₽Оптовая цена

Креманка «Пятиугольник» полистирол пищевой 100 штук

5
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка пищевой полистирол, произведённого компанией ChiedoCover
от2 8808
3 100 ₽Оптовая цена

Креманка пищевой полистирол

9
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Фиеста Бола» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Креманка «Фиеста Бола» стекло

12
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Креманка «Маэва Винтаж» стекло, прозрачная
Креманка «Маэва Винтаж» стекло, прозрачная
от 510
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, длина 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3004
2 390 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, длина 225мм

5
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити» , произведённого компанией ChiedoCover
от5 4109
5 890 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити»

10
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Оптима», длина 187мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Оптима», длина 187мм

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽

Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм

12
В наличии