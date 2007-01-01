Товар в корзине. Перейти
Кастрюля для запекания, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,8 л, 10 см, черный - фото 1Кастрюля для запекания, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,8 л, 10 см, черный - фото 2Кастрюля для запекания, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,8 л, 10 см, черный - фото 3

Кастрюля для запекания, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,8 л, 10 см, черный

Артикул: CH-062-533
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 230 мл, 13 см, черный
Фотография товара Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 230 мл, 13 см, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, черный
Фотография товара Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр223 мм
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела кастрюли для запекания

Товар в корзине

Кастрюля для запекания, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,8 л, 10 см, черный
Кастрюля для запекания, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,8 л, 10 см, черный
от 9 680
10 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают