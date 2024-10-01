Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр118 мм
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, пластик, прозрачный
Лоток для подачи дуб, темное дерево
Емкость для соусов 230мл, пластик, красная
Сет контейнеров для подачи «XL» пластик, силикон, коричневый, белый
Ложка чайная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый
Ложка столовая, длина 209мм
Тарелка глубокая «Крафт Грин»
Штоф «Легион» с пробкой стекло 0,7л
Блюдо эмалированная сталь, белый
Креманка «Айс Виль» прозрачная, стекло 270 мл
Креманка «Маэва Винтаж» стекло, прозрачная
Креманка «Маэва Дотс» стекло
Креманка «Аляска» стекло
Креманка поликарбонат
Креманка «Пятиугольник» полистирол пищевой 100 штук
Креманка «Фонтанвеар» стекло, прозрачная
Креманка «Япония» полистирол пищевой
Креманка прозрачная «Фонтанвеар» стекло
Креманка «Классик» полистирол пищевой
Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, пластик, прозрачный
Лоток для подачи дуб, темное дерево
Емкость для соусов 230мл, пластик, красная
Сет контейнеров для подачи «XL» пластик, силикон, коричневый, белый