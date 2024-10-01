Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр102 мм
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный
Нож для стейка «Ансер»
Салатник «Кунстверк» фарфор 0,5 л, белый
Сахарница «Кашуб-хел» фарфор
Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», диаметр 215мм
Коктейльная рюмка «Таймлесс»
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 250 мл
Олд фэшн с рисунком, 390мл, стекло, прозрачный
Тарелка Лорана, частичный обжиг
Менажница круглая, дуб, 5 секций
Креманка «Сорбет» стекло
Креманка «Маэва Диамант» стекло
Креманка «Пальмир» стекло
Креманка «Маэва Дотс» стекло
Креманка «Эпсилон» стекло
Креманка «Фортуна» стекло
Креманка «Фонтанвеар» стекло
Креманка «Желато» стекло
Креманка пищевой полистирол
Креманка «Крок» стекло
Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный
Нож для стейка «Ансер»
Салатник «Кунстверк» фарфор 0,5 л, белый
Сахарница «Кашуб-хел» фарфор