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Креманка «Джаззд Фроузен» стекло - фото 1

Креманка «Джаззд Фроузен» стекло

Артикул: CH-061-900
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр125 мм
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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