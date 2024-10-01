Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр100 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 245мл, хрустальное стекло, прозрачный
Крышка для блюда для десерта, пластик, прозрачный
Набор соль/перец+салфетница 50мл, нержавеющая сталь,стекло
Тарелка «Млечный путь терракота»
Олд фэшн «Стоун», 390мл, стекло, прозрачный
Салатник «Шоколад» фарфор 0,6 л, темно - коричневый
Кувшин «Сильвана»,1,35л
Ящик дерево, белый
Хайбол «Лонгшамп», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный
Бумага «Комикс» для сэндвичей
Креманка «Айс Виль» прозрачная
Креманка «Пальмир» стекло
Креманка стекло «Айс виль»
Креманка «Эпсилон» стекло
Креманка «Маэва Дотс» стекло, прозрачная
Креманка «Даймонд» стекло, прозрачная
Креманка «Луиз» стекло
Креманка «Джаззд Свирл» стекло
Креманка «Фонтанвеар» стекло, прозрачная
Креманка «Классик» полистирол пищевой
Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 245мл, хрустальное стекло, прозрачный
Крышка для блюда для десерта, пластик, прозрачный
Набор соль/перец+салфетница 50мл, нержавеющая сталь,стекло
Тарелка «Млечный путь терракота»