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Креманка «Проотель» сталь нержавеющая - фото 1

Креманка «Проотель» сталь нержавеющая

Артикул: CH-061-874
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр100 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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