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Настоящее фото товара Креманка "Делиг", произведённого компанией ChiedoCover
Креманка "Делиг"
12 оценок
290
Товар в корзине. Перейти
Креманка "Делиг" - фото 1

Креманка "Делиг"

Артикул: CH-071-459
12 оценок
Основные характеристики
  • Высота89 мм
  • Диаметр98 мм
  • Объем0.16 л
  • Материалстекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота89 мм
  • Диаметр98 мм
  • Объем0.16 л
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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