Настоящее фото товара Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость
14 оценок
10 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость - фото 1Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость - фото 2Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость - фото 3Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость - фото 4Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость - фото 5Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость - фото 6Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость - фото 7Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость - фото 8
NEW

Кресло без подлокотников Pageant, слоновая кость

Артикул: CH-083-673
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Высота745/875 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло выполнено в стиле модерн, со всеми характерными признаками стиля - плавные изгибающиеся линии, комфорт и изящность. Прекрасно впишется в домашний и офисный интерьер, а так же интерьер любых предприятий сферы обслуживания.

Каркас сиденья и спинки является монолитным, выполнен целиком из фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику спинки.
Материал обивки высококачественный кожзам - практичный и неприхотливый в уходе материал. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид.
Пятилучие металлическое разборное выдерживает нагрузку до 120 кг.
Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки.
Кресла марки отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Высота745/875 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья415 мм
  • Высота до сиденья465/595 мм
  • Материалметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветслоновая кость
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.64 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

