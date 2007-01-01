Характеристики товара
Описание
Кресло выполнено в стиле модерн, со всеми характерными признаками стиля - плавные изгибающиеся линии, комфорт и изящность. Прекрасно впишется в домашний и офисный интерьер, а так же интерьер любых предприятий сферы обслуживания.
Каркас сиденья и спинки является монолитным, выполнен целиком из фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику спинки.
Материал обивки высококачественный кожзам - практичный и неприхотливый в уходе материал. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид.
Пятилучие металлическое разборное выдерживает нагрузку до 120 кг.
Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки.
Кресла марки отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Высота745/875 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья415 мм
- Высота до сиденья465/595 мм
- Материалметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветслоновая кость
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.64 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет