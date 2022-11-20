Товар в корзине. Перейти
Диван Премьер, черный, трехместный - фото 1

Диван Премьер, черный, трехместный

Артикул: CH-049-983
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Премьер, коричневый, трехместный
Диван Премьер, коричневый, трехместный
Следующий Диван Флагман, черный, двухместный
Диван Премьер, коричневый, трехместный

Характеристики товара

Описание

Классический 3-местный диван ПРЕМЬЕР отличается своим респектабельным внешним видом. Мягкая драпировка на подлокотниках и декоративные утяжки на спинке добавляют оригинальности его внешнему виду.Высокая спинка позволяет удобно положить голову. Умеренная мягкость дивана обеспечивает необходимый комфорт для хорошего отдыха.Трехместный диван прекрасно подходит для меблировки кабинетов руководителей, приемных, зон отдыха.

ПРЕМЬЕРЫ поставляется покупателю без опор, чтобы они не повредились при транспортировке. Монтаж не вызывает сложностей. Их достаточно вбить киянкой в предусмотренные отверстия в его основании.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота900 мм
  • Вес34 кг
  • ОбивкаИскусственная кожа
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль D3, произведённого компанией ChiedoCover
от66 990
Оптовая цена
12

Бескаркасный диван Freedom, модуль D3

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль D2, произведённого компанией ChiedoCover
от60 690
Оптовая цена
10

Бескаркасный диван Freedom, модуль D2

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль D1, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена
12

Бескаркасный диван Freedom, модуль D1

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль E3, произведённого компанией ChiedoCover
от64 290
Оптовая цена
8

Бескаркасный диван Freedom, модуль E3

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль E2, произведённого компанией ChiedoCover
от54 890
Оптовая цена
8

Бескаркасный диван Freedom, модуль E2

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль E1, произведённого компанией ChiedoCover
от45 490
Оптовая цена
5

Бескаркасный диван Freedom, модуль E1

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль B3, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
7

Бескаркасный диван Freedom, модуль B3

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль B2, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
12

Бескаркасный диван Freedom, модуль B2

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль B1, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена
6

Бескаркасный диван Freedom, модуль B1

Бескаркасный диван Easy - 200/100 NНастоящее фото товара Бескаркасный диван Easy - 200/100 N, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена
12

Бескаркасный диван Easy - 200/100 N

С этим товаром покупают
Диван кресло Лимерик для ресторанаНастоящее фото товара Диван кресло Лимерик для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
18

Диван кресло Лимерик для ресторана

Диван ВерандаНастоящее фото товара Диван Веранда, произведённого компанией ChiedoCover
33 890
Оптовая цена
17

Диван Веранда

Диван Chester, матовый антрацитНастоящее фото товара Диван Chester, матовый антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от62 390
Оптовая цена
13

Диван Chester, матовый антрацит

Диван Лэйк, сиреневыйНастоящее фото товара Диван Лэйк, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
134 090
Оптовая цена
7

Диван Лэйк, сиреневый

Диван Кристел, 2х местныйНастоящее фото товара Диван Кристел, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
Оптовая цена
15

Диван Кристел, 2х местный

Кушетка kuhturi, velvet орех, голубойНастоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
6

Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой

Настоящее фото товара Диван Гургаон двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от32 790
Оптовая цена
13

Диван Гургаон двухместный

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
13

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
3

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
17

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
19

Стол Лидер 1