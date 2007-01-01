Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло EP-300, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло EP-300, черный, экокожа
5 оценок
8 590
Кресло EP-300, черный, экокожа - фото 1Кресло EP-300, черный, экокожа - фото 2Кресло EP-300, черный, экокожа - фото 3Кресло EP-300, черный, экокожа - фото 4Кресло EP-300, черный, экокожа - фото 5Кресло EP-300, черный, экокожа - фото 6Кресло EP-300, черный, экокожа - фото 7Кресло EP-300, черный, экокожа - фото 8
Кресло EP-300, черный, экокожа

Артикул: CH-083-671
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Высота855/990 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло придаст строгость и элегантность рабочему месту. Модель идеально подходит для домашнего офиса, а также впишется в интерьер любых предприятий сферы обслуживания: салонов, агентств, студий и т.п.

Каркас сиденья и спинки выполнен из фанеры.
Материал обивки высококачественный кожзам - практичный и неприхотливый в уходе материал. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид и эргономику.
Поролон в сиденье и спинке - средней жесткости, набивка - плотная.
Пятилучие металлическое разборное, за счет чего достигается компактность упаковки.
При этом показатели по максимальной статической нагрузке на уровне больших кресел руководителей - 120 кг.
Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Высота855/990 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья435/570 мм
  • Материалметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.56 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

