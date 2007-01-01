Характеристики товара
Описание
Кресло придаст строгость и элегантность рабочему месту. Модель идеально подходит для домашнего офиса, а также впишется в интерьер любых предприятий сферы обслуживания: салонов, агентств, студий и т.п.
Каркас сиденья и спинки выполнен из фанеры.
Материал обивки высококачественный кожзам - практичный и неприхотливый в уходе материал. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид и эргономику.
Поролон в сиденье и спинке - средней жесткости, набивка - плотная.
Пятилучие металлическое разборное, за счет чего достигается компактность упаковки.
При этом показатели по максимальной статической нагрузке на уровне больших кресел руководителей - 120 кг.
Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Высота855/990 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья435/570 мм
- Материалметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.56 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет