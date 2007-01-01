Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Siento, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя TopChairs Siento, серый
10 оценок
11 990
Кресло руководителя TopChairs Siento, серый - фото 1Кресло руководителя TopChairs Siento, серый - фото 2Кресло руководителя TopChairs Siento, серый - фото 3Кресло руководителя TopChairs Siento, серый - фото 4

Кресло руководителя TopChairs Siento, серый

Артикул: CH-084-085
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1240 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя TopChairs Siento — максимум комфорта в современном дизайне

Элегантность и практичность в каждой деталиКресло Siento — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Эстетичный серый цвет обивки гармонирует с современным интерьером, а продуманная конструкция делает кресло универсальным решением для дома, офиса и учебы.
Прочная экокожа — практичность и стильОбивка выполнена из высококачественной экокожи — износостойкого материала, который приятен на ощупь, прост в уходе и устойчив к влаге. Она сохраняет внешний вид даже при активной эксплуатации, оставаясь мягкой и эластичной.
Комфорт, который работает на результатВысокая мягкая спинка, анатомичный подголовник и эргономичные подлокотники обеспечивают правильную поддержку тела. Кресло оснащено выдвижной оттоманкой для отдыха ног и механизмом пиастра с функцией реклайна — удобно отклониться и расслабиться в нужный момент.
Надёжность и долговечность конструкцииМеталлическая крестовина и газ-лифт 3 класса гарантируют устойчивость, плавный подъем и долговечность. Максимальная нагрузка — до 120 кг. Ролики из полипропилена бережно относятся к напольным покрытиям, обеспечивая при этом хорошую подвижность и бесшумность.
TopChairs Siento — кресло, которое создаёт комфортную рабочую атмосферу и поддерживает продуктивность в течение всего дня.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1240 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья465/565 мм
  • Вес12 кг
  • Материалметалл, полипропилен
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки360 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки14.40 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
