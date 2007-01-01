Характеристики товара
Описание
Необычное и современное кресло изготовлено из ткани в виде меха и имеет металличесткое основание. Его можно использовать в бьюти салонах, а так же как детское или персональное.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Высота900 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет