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Кресло поворотное Mex, серый, искусственный мех

Артикул: CH-075-874
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Необычное и современное кресло изготовлено из ткани в виде меха и имеет металличесткое основание. Его можно использовать в бьюти салонах, а так же как детское или персональное.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Высота900 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло поворотное Mex, серый, искусственный мех
Кресло поворотное Mex, серый, искусственный мех
12 790
В корзине

С этим товаром покупают