Характеристики товара
Описание
Высота: 1080-1140 мм
Ширина: 770 мм
Глубина: 790 мм
Высота до сидения: 485-545 мм
Производство - Россия
Высота: 1080-1140 мм
Ширина: 770 мм
Глубина: 790 мм
Высота до сидения: 485-545 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Кресло Swan, бордо
Кресло Swan, голубой
Кресло Emily, коричневый
Кресло Emily, синий
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех
Стационарные опоры для офисных кресел