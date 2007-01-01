Характеристики товара
Описание
Мягкий поворотный стул “Рокси” – красивый и элегантный стул для дома и офиса с функцией вращения сиденья на 360 градусов.
Новая модель прекрасно впишется в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана. Элегантная спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт. Основание – сварной каркас с поворотной площадкой с функцией вращения на 360 градусов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина650 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья370/400 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес7.9 кг
- Максимальная нагрузка100 кг