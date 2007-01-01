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Стул поворотный Рокси

Артикул: CH-069-304
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий поворотный стул “Рокси” – красивый и элегантный стул для дома и офиса с функцией вращения сиденья на 360 градусов.

Новая модель прекрасно впишется в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана. Элегантная спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт. Основание – сварной каркас с поворотной площадкой с функцией вращения на 360 градусов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья370/400 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7.9 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

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