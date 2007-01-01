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Настоящее фото товара Стул Хьюстон, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хьюстон, бежевый
82 оценки
14 390
Товар в корзине. Перейти
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Стул Хьюстон, бежевый

Артикул: CH-049-282
82 оценки
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота710 мм
  • Цветбежевый, розовый, серый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уникальный итальянский дизайн, необычная декорация спинки, приятная и мягкая на ощупь поверхность стул – правильный выбор для создания трендовой и стильной обстановки интерьера, сочетающий в себе дизайн и функционал. В создании стула исключительную роль играли высокое качество и тактильность материала обивки – мебельная ткань, которую мы отбираем, отвечает всем современным требованиям – высочайшая прочность и износостойкость показывает более 100 000 циклов. Огромный выбор цветовых решений от нейтральных пастельных оттенков до кричаще ярких тонов. Стул изготавливается цельного каркаса экологической гнутоклееной древесины. Цилиндрические ножки устойчивы и надежны. Полимерно-порошковое покрытие каркаса и ножек стула наделяет поверхность изделия износостойкостью и долговечностью. Ножки имеют пластиковые закругления для предотвращения повреждения напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота710 мм
  • Цветбежевый, розовый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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