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Стул Хьюстон, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Уникальный итальянский дизайн, необычная декорация спинки, приятная и мягкая на ощупь поверхность стул – правильный выбор для создания трендовой и стильной обстановки интерьера, сочетающий в себе дизайн и функционал. В создании стула исключительную роль играли высокое качество и тактильность материала обивки – мебельная ткань, которую мы отбираем, отвечает всем современным требованиям – высочайшая прочность и износостойкость показывает более 100 000 циклов. Огромный выбор цветовых решений от нейтральных пастельных оттенков до кричаще ярких тонов. Стул изготавливается цельного каркаса экологической гнутоклееной древесины. Цилиндрические ножки устойчивы и надежны. Полимерно-порошковое покрытие каркаса и ножек стула наделяет поверхность изделия износостойкостью и долговечностью. Ножки имеют пластиковые закругления для предотвращения повреждения напольного покрытия.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Высота710 мм
  • Глубина650 мм
  • Цветбежевый, розовый, серый

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