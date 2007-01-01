Характеристики товара
Описание
Уникальный итальянский дизайн, необычная декорация спинки, приятная и мягкая на ощупь поверхность стул – правильный выбор для создания трендовой и стильной обстановки интерьера, сочетающий в себе дизайн и функционал. В создании стула исключительную роль играли высокое качество и тактильность материала обивки – мебельная ткань, которую мы отбираем, отвечает всем современным требованиям – высочайшая прочность и износостойкость показывает более 100 000 циклов. Огромный выбор цветовых решений от нейтральных пастельных оттенков до кричаще ярких тонов. Стул изготавливается цельного каркаса экологической гнутоклееной древесины. Цилиндрические ножки устойчивы и надежны. Полимерно-порошковое покрытие каркаса и ножек стула наделяет поверхность изделия износостойкостью и долговечностью. Ножки имеют пластиковые закругления для предотвращения повреждения напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина650 мм
- Высота710 мм
- Цветбежевый, розовый, серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет