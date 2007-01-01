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Настоящее фото товара Кресло Дирекшн Лайт В, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Дирекшн Лайт В, хром
9 оценок
9 090
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Кресло Дирекшн Лайт В, хром - фото 1Кресло Дирекшн Лайт В, хром - фото 2Кресло Дирекшн Лайт В, хром - фото 3Кресло Дирекшн Лайт В, хром - фото 4

Кресло Дирекшн Лайт В, хром

Артикул: CH-069-704
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло отлично подойдет как для руководителя, так и для персонала. Широкая эргономичная спинка обтянута прочной сеткой, а подголовник - искусственной кожей. Глубокое сиденье и удобные подлокотники сделают ваш день максимально комфортным. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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