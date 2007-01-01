Характеристики товара
Описание
Кресло отлично подойдет как для руководителя, так и для персонала. Широкая эргономичная спинка обтянута прочной сеткой, а подголовник - искусственной кожей. Глубокое сиденье и удобные подлокотники сделают ваш день максимально комфортным. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина780 мм
- Высота1140/1240 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет