Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Энез софт, велюр Lux 37, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Энез софт, велюр Lux 37
8 оценок
66 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Энез софт, велюр Lux 37 - фото 1Кресло Энез софт, велюр Lux 37 - фото 2Кресло Энез софт, велюр Lux 37 - фото 3
NEW

Кресло Энез софт, велюр Lux 37

Артикул: CH-083-236
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина770 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1220 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Фотография товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло, созданное, чтобы удивлять не только интересным внешним видом, но и комфортом. Идеально подходит в интерьер гостиной, кухни, спальной комнаты. Превосходно подойдет для холла гостиницы, ресторана или кальянной. Экологически чистые материалы и современные технологии производства позволят сохранить физические свойства кресла на долгие годы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1220 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван кресло Лимерик для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван кресло Лимерик для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Диван кресло Лимерик для ресторана

95
Настоящее фото товара Кресло Статус, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Кресло Статус

45
Фотография товара Кресло Амстер беленое дуб, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер беленое дуб, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер беленое дуб, синее

30
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди

7
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый

5
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый

8
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный, произведённого компанией ChiedoCover
34 490
Оптовая цена

Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный

6
Фотография товара Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790

Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех

13
Фотография товара Кресло руководителя Clark Simple, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Clark Simple, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло руководителя Clark Simple, экокожа черная

9
В наличии 40 шт.
Фотография товара Кресло офисное Cody, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Кресло офисное Cody, экокожа черная

12
В наличии 37 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул на металлокаркасе Rek, золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Rek, золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Rek, золотой, черный

15
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar conus, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar conus, светло-серый

8
В наличии 9 шт.
Фотография товара Cтул Чили барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Чили барный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Cтул Чили барный

100
Фотография товара Стул Oxford серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxford серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Стул Oxford серый

14
В наличии 157 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Zentic, вращающийся, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Zentic, вращающийся, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49019
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Zentic, вращающийся, зеленый

26
Настоящее фото товара Стул мягкий, желтый, велюр, каркас металл белый , произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул мягкий, желтый, велюр, каркас металл белый

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790

Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка

100
Настоящее фото товара Стул Sierra Conus, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Стул Sierra Conus

14
Фотография товара Стул Бриф велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул Бриф велюр пыльно-розовый

26
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Mix, коричневый кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mix, коричневый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7902
6 890 ₽

Стул Mix, коричневый кожзам

13

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от22 69028
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия хаки

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло Стерн серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стерн серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Стерн серый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Брамс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Брамс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло Брамс, бежевый

14
Фотография товара Кресло Samba, кожзам серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Samba, кожзам серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло Samba, кожзам серый

9
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло College HLC-1500HLX/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-1500HLX/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Кресло College HLC-1500HLX/Black

15
В наличии 48 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-B Black

13
В наличии 67 шт.
Фотография товара Кресло Gella от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gella, произведённого компанией ChiedoCover
90 990
Оптовая цена

Кресло Gella

8
Настоящее фото товара Кресло Marko высокое, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
48 790
Оптовая цена

Кресло Marko высокое, голубой

12
Фотография товара Кресло Mishem, вишневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mishem, вишневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Кресло Mishem, вишневый

6
Настоящее фото товара Кресло Catkin, раскладное, серый, произведённого компанией ChiedoCover
95 090

Кресло Catkin, раскладное, серый

14

Товар в корзине

Кресло Энез софт, велюр Lux 37
Кресло Энез софт, велюр Lux 37
66 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул на металлокаркасе Rek, золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Rek, золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Rek, золотой, черный

15
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar conus, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar conus, светло-серый

8
В наличии 9 шт.
Фотография товара Cтул Чили барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Чили барный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Cтул Чили барный

100
Фотография товара Стул Oxford серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxford серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Стул Oxford серый

14
В наличии 157 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности