Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Диего» с подушками в комплекте.Кресло имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в светло-серый (RAL7035) цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - бирюзовый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой светло-серого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина720 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес11,9 кг
- Цветбирюзовый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Вес упаковки15.20 кг
- Объём упаковки0.50 м3
- Изделия стопируютсяНет