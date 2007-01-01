Характеристики товара
Описание
Обивка: ткань + сетка
Механизм: Топган Мульти
Каркас: монолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Вес: 15кг
Объем: 0,18м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Высота1210/1240 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес27 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки980 мм
- Вес упаковки30 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет