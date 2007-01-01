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Настоящее фото товара Кресло EP-708 TM, сетка серая, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло EP-708 TM, сетка серая
45 оценок
10 400
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Кресло EP-708 TM, сетка серая - фото 1

Кресло EP-708 TM, сетка серая

Артикул: CH-020-886
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1210/1240 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: ткань + сетка
Механизм: Топган Мульти
Каркас: монолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 15кг
Объем: 0,18м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1210/1240 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес27 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки980 мм
  • Вес упаковки30 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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