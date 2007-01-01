Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Kron M, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Kron M, серая ткань
49 оценок
28 350
Товар в корзине. Перейти
Кресло Kron M, серая ткань - фото 1

Кресло Kron M, серая ткань

Артикул: CH-020-897
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1190/1250 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло EP-300 Экокожа Черный
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Kron M, черная кожа
Фотография товара Кресло Kron M, черная кожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа / ткань
Механизм: мультиблок
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 19,1 кг
Объем: 0,184м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1190/1250 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес18.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Шангрила от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890

Кресло Шангрила

40
  • красный, серый
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, оранжевый гобелен

49
Фотография товара Кресло Равелло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Равелло, произведённого компанией ChiedoCover
81 990
Оптовая цена

Кресло Равелло

38
Фотография товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы

48
  • Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
  • красный
  • серый
  • желтый, бежевый, золотой
Фотография товара Кресло Rio M, Экокожа бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rio M, Экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 880
Оптовая цена

Кресло Rio M, Экокожа бежевая

36
  • черный
  • бежевый
  • красный
В наличии 266 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Офисное кресло Nerey LB T, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 02025
15 990 ₽Оптовая цена

Офисное кресло Nerey LB T, экокожа черный

40
  • черный
  • бежевый
В наличии 379 шт.
Фотография товара Кресло Brida светло-серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Brida светло-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена

Кресло Brida светло-серое

46
Распродажа
Фотография товара Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 5906
12 290 ₽Оптовая цена

Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый

99
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло Riolo, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, бежевый

43
  • серый
  • белый
  • бежевый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, Велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, Велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, Велюр оранжевый

44

Другие товары из раздела эргономичные кресла

Фотография товара Кресло Kron M, экокожа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kron M, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло Kron M, экокожа бежевый

42
  • серый
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 44 шт.
Настоящее фото товара Кресло Ergo, серый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 280
Оптовая цена

Кресло Ergo, серый/ серый

36
  • черный
  • Кресло Ergo Black, черная ткань
  • серый
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кресло Ergo, серый/ бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 280
Оптовая цена

Кресло Ergo, серый/ бирюзовый

43
  • черный
  • Кресло Ergo Black, черная ткань
  • серый
В наличии 46 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Polo S, серая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от16 20027
21 990 ₽Оптовая цена

Кресло Polo S, серая сетка

40
В наличии 343 шт.
Фотография товара Кресло Anto от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Anto, произведённого компанией ChiedoCover
от23 630
Оптовая цена

Кресло Anto

6
  • серый
  • черный
В наличии 130 шт.
Фотография товара Кресло Fuji от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fuji, произведённого компанией ChiedoCover
от24 980
Оптовая цена

Кресло Fuji

9
  • серый
  • черный
В наличии 260 шт.
Фотография товара Кресло Fuji черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fuji черное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 980
Оптовая цена

Кресло Fuji черное

7
  • серый
  • черный
В наличии 193 шт.
Фотография товара Эргономичное кресло Атом Блэк, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эргономичное кресло Атом Блэк, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
44 420

Эргономичное кресло Атом Блэк, экокожа, черный

12
В наличии 42 шт.
Фотография товара Эргономичное кресло Атом Грей, сетка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эргономичное кресло Атом Грей, сетка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
45 230

Эргономичное кресло Атом Грей, сетка, серый

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Эргономичное кресло Ворк, сетка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эргономичное кресло Ворк, сетка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 450

Эргономичное кресло Ворк, сетка, черный

10
В наличии 141 шт.

Товар в корзине

Кресло Kron M, серая ткань
Кресло Kron M, серая ткань
от 28 350
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности