Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло офисное Mia светло-серый газлифт крестовина металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина610 мм
- Высота910 мм
- Ширина сиденья425 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья480/580 мм
- Вес9.45 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, серый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Габариты упаковки для логистики710
- Изделия стопируютсяНет