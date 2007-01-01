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Настоящее фото товара Кресло офисное Mia светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Mia светло-серый
26 оценок
18 69014
21 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Mia светло-серый - фото 1
Распродажа

Кресло офисное Mia светло-серый

Артикул: CH-052-616
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья425 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло офисное Mia светло-серый газлифт крестовина металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Вес9.45 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики710
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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