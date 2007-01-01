Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное Rush, бежевый
Кресло офисное Rush, бежевый
9 оценок
30 890
Кресло офисное Rush, бежевый - фото 1Кресло офисное Rush, бежевый - фото 2Кресло офисное Rush, бежевый - фото 3Кресло офисное Rush, бежевый - фото 4Кресло офисное Rush, бежевый - фото 5
Кресло офисное Rush, бежевый

Артикул: CH-083-700
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Высота1190/1250 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья540 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло идеально сочетает в себе строгий, но при этом минималистичный дизайн и высокое качество исполнения. Кресло, несомненно, подчеркнет стиль его обладателя.

Обивка кресла выполнена из экокожи премиум класса. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Минималистичный стиль прекрасно дополнит любой интерьер как в офисе, так и дома.
Механизм качания "мультиблок" с возможностью фиксации в пяти положениях дает возможность выбрать максимально комфортную позицию для пользователя.
Кресло оснащено газлифтом 3-го класса.
Надежное алюминиевое пятилучие способно выдержать нагрузку до 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Высота1190/1250 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья465/515 мм
  • Материалалюминий
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки23.29 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
