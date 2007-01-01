Характеристики товара
Описание
Классический дизайн кресла привлекает внимание строгостью форм и повышенным вниманием к деталям.
Кресло рассчитано на нагрузку до 180 кг! Справиться с этой задачей помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 4 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса, массивный каркас из фанеры толщиной 14 мм, надежные и прочные металлические подлокотники и основание.
Обивка выполнена из экокожи высокого качества - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
В набивке кресла использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего
Прочные металлические подлокотники имеют мягкие накладки.
Премиальный дизайн кресла подчёркнут качественными хромированными деталями.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина705 мм
- Высота1180/1280 мм
- Ширина сиденья595 мм
- Глубина сиденья590 мм
- Высота до сиденья475/575 мм
- Материалхромированный металл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки26.08 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет