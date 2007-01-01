Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Demesne, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Demesne, черный
12 оценок
32 490
Кресло офисное Demesne, черный - фото 1Кресло офисное Demesne, черный - фото 2Кресло офисное Demesne, черный - фото 3Кресло офисное Demesne, черный - фото 4Кресло офисное Demesne, черный - фото 5Кресло офисное Demesne, черный - фото 6Кресло офисное Demesne, черный - фото 7Кресло офисное Demesne, черный - фото 8
NEW

Кресло офисное Demesne, черный

Артикул: CH-083-884
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина705 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Ширина сиденья595 мм
  • Глубина сиденья590 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Классический дизайн кресла привлекает внимание строгостью форм и повышенным вниманием к деталям.

Кресло рассчитано на нагрузку до 180 кг! Справиться с этой задачей помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 4 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса, массивный каркас из фанеры толщиной 14 мм, надежные и прочные металлические подлокотники и основание.
Обивка выполнена из экокожи высокого качества - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
В набивке кресла использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего
Прочные металлические подлокотники имеют мягкие накладки.
Премиальный дизайн кресла подчёркнут качественными хромированными деталями.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина705 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Ширина сиденья595 мм
  • Глубина сиденья590 мм
  • Высота до сиденья475/575 мм
  • Материалхромированный металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки26.08 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
