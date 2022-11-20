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Диван Симпл 2х местный - фото 1Диван Симпл 2х местный - фото 2Диван Симпл 2х местный - фото 3

Диван Симпл 2х местный

8 оценок
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Предыдущий товар в категории Кресло офисное / Сенат / черная кожа / синхромеханизм / алюминиевая крестовина и подлокотники
Кресло офисное / Сенат / черная кожа / синхромеханизм / алюминиевая крестовина и подлокотники
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Кресло офисное / Сенат / черная кожа / синхромеханизм / алюминиевая крестовина и подлокотники

Характеристики товара

Описание

Модель эконом-класса для различных зон отдыха и ожидания с увеличенным сроком эксплуатации. Комфортна и удобна в использовании.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина790 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло810х790х750Стоимость уточнить у менеджера
2х местный диван1400х790х750 Стоимость уточнить у менеджера
3х местный диван1980х790х750 Стоимость уточнить у менеджера

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