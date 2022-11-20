Характеристики товара
Описание
Модель эконом-класса для различных зон отдыха и ожидания с увеличенным сроком эксплуатации. Комфортна и удобна в использовании.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина790 мм
Модель эконом-класса для различных зон отдыха и ожидания с увеличенным сроком эксплуатации. Комфортна и удобна в использовании.
|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло
|810х790х750
|Стоимость уточнить у менеджера
|2х местный диван
|1400х790х750
|Стоимость уточнить у менеджера
|3х местный диван
|1980х790х750
|Стоимость уточнить у менеджера
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