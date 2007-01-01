Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный
7 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный - фото 1Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный - фото 2Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный - фото 3Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный - фото 4Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный - фото 5Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный - фото 6Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный - фото 7Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный - фото 8

Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный

Артикул: CH-084-080
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1150 мм
  • Ширина сиденья615 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Флори-Б velvet венге black
Фотография товара Диван Флори-Б velvet венге black от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Максимальный комфорт каждый день

Кресло TopChairs Core Expert создано для тех, кто проводит много времени за работой и ценит удобство. Эргономичная высокая спинка с анатомичной поддержкой и настраиваемый подголовник снижают нагрузку на шею и позвоночник, обеспечивая правильную осанку в течение всего дня.
Дышащие материалы и лёгкость конструкции Сетчатая обивка кресла обеспечивает отличную вентиляцию — воздух свободно циркулирует, не давая телу перегреваться. Этот материал устойчив к износу, сохраняет аккуратный внешний вид и не требует сложного ухода. Наполнитель из поролона в зоне сиденья делает посадку особенно комфортной.
Функциональность под ваши задачи Кресло оснащено механизмом качания (топ-ган), позволяющим расслабиться в перерывах между задачами. Система пиастра позволяет настроить высоту сиденья, подстраиваясь под рост пользователя. Подлокотники регулируются по высоте, а мягкая вставка на них обеспечивает дополнительное удобство.
Лёгкость и надёжность конструкции Прочная крестовина и ролики выполнены из износостойкого полипропилена — материал устойчив к нагрузкам, царапинам и повреждениям. Класс газ-лифта — 2. Максимальная нагрузка на кресло — 120 кг.
Идеален для любого пространства Лаконичный чёрный цвет и современный силуэт делают кресло универсальным для любого интерьера — от домашнего кабинета до офиса или учебного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1150 мм
  • Ширина сиденья615 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материалполипропилен
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки330 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки10.55 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Atlant CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Atlant CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
Оптовая цена

Atlant CF Экокожа Черный

107
Фотография товара Диван Мюнхен 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мюнхен 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 690
Оптовая цена

Диван Мюнхен 2х местный

96
Настоящее фото товара Стул Rhythm, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Rhythm, серый

13
Фотография товара Диван двухместный Милано Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухместный Милано Комфорт , произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена

Диван двухместный Милано Комфорт

8
Фотография товара Стул Бристоль крафт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бристоль крафт, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Бристоль крафт

53
Фотография товара Диван Мэдисон 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мэдисон 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена

Диван Мэдисон 2х местный

67
Фотография товара Стул Самба Soft, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба Soft, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Самба Soft, серый

6
New
Настоящее фото товара Диван Flower, 2000 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790

Диван Flower, 2000 мм

12
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), коричневый

5
Фотография товара Диван Serene от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Serene, произведённого компанией ChiedoCover
от69 590
Оптовая цена

Диван Serene

57

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Spell A1719 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Spell A1719, произведённого компанией ChiedoCover
61 590
Оптовая цена

Кресло Spell A1719

15
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное M57-F от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное M57-F, произведённого компанией ChiedoCover
от36 09010
39 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное M57-F

8
Настоящее фото товара Кресло Министр 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Министр 1П

9
Настоящее фото товара Кресло Танго 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена

Кресло Танго 1Д

8
Настоящее фото товара Кресло Танго 2П, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Кресло Танго 2П

12
Настоящее фото товара Кресло Танго 2ДС, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Кресло Танго 2ДС

8
Настоящее фото товара Кресло Хилтон 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена

Кресло Хилтон 1Д

9
Фотография товара Кресло Etna зеленое, основание черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna зеленое, основание черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Etna зеленое, основание черный металл

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Etna коричневое, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna коричневое, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Etna коричневое, основание хром

10
В наличии 10 шт.
New
Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Burrow, синий, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Офисное кресло для руководителей Burrow, синий

7
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный
Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Atlant CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Atlant CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
Оптовая цена

Atlant CF Экокожа Черный

107
Фотография товара Диван Мюнхен 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мюнхен 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 690
Оптовая цена

Диван Мюнхен 2х местный

96
Настоящее фото товара Стул Rhythm, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Rhythm, серый

13
Фотография товара Диван двухместный Милано Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухместный Милано Комфорт , произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена

Диван двухместный Милано Комфорт

8

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности