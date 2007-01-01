Характеристики товара
Описание
Максимальный комфорт каждый день
Кресло TopChairs Core Expert создано для тех, кто проводит много времени за работой и ценит удобство. Эргономичная высокая спинка с анатомичной поддержкой и настраиваемый подголовник снижают нагрузку на шею и позвоночник, обеспечивая правильную осанку в течение всего дня.
Дышащие материалы и лёгкость конструкции Сетчатая обивка кресла обеспечивает отличную вентиляцию — воздух свободно циркулирует, не давая телу перегреваться. Этот материал устойчив к износу, сохраняет аккуратный внешний вид и не требует сложного ухода. Наполнитель из поролона в зоне сиденья делает посадку особенно комфортной.
Функциональность под ваши задачи Кресло оснащено механизмом качания (топ-ган), позволяющим расслабиться в перерывах между задачами. Система пиастра позволяет настроить высоту сиденья, подстраиваясь под рост пользователя. Подлокотники регулируются по высоте, а мягкая вставка на них обеспечивает дополнительное удобство.
Лёгкость и надёжность конструкции Прочная крестовина и ролики выполнены из износостойкого полипропилена — материал устойчив к нагрузкам, царапинам и повреждениям. Класс газ-лифта — 2. Максимальная нагрузка на кресло — 120 кг.
Идеален для любого пространства Лаконичный чёрный цвет и современный силуэт делают кресло универсальным для любого интерьера — от домашнего кабинета до офиса или учебного пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина590 мм
- Высота1150 мм
- Ширина сиденья615 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья460/540 мм
- Вес9.5 кг
- Материалполипропилен
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки600 мм
- Вес упаковки10.55 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет