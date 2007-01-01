Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Fount, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Fount, серый, черный
7 оценок
82 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло Fount, серый, черный - фото 1Кресло Fount, серый, черный - фото 2Кресло Fount, серый, черный - фото 3Кресло Fount, серый, черный - фото 4
NEW

Кресло Fount, серый, черный

Артикул: CH-082-663
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, волнообразные пружины, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 3
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 65см х 70см х 100см х 14кг, 0,52 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес14 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.52 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла - лучшие модели

New
Настоящее фото товара Кресло Tarn, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
89 590

Кресло Tarn, серый, черный

11
New
Настоящее фото товара Кресло Squall, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
74 290

Кресло Squall, бежевый, черный

14
New
Настоящее фото товара Кресло Atmosphere, серый, произведённого компанией ChiedoCover
76 090

Кресло Atmosphere, серый

5
New
Настоящее фото товара Кресло Decade, кремовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
67 490

Кресло Decade, кремовый, черный

13
New
Настоящее фото товара Кресло Hoard, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
94 890

Кресло Hoard, бежевый, черный

9
New
Настоящее фото товара Кресло Analysis, серый, произведённого компанией ChiedoCover
138 590

Кресло Analysis, серый

15
New
Настоящее фото товара Кресло Insight, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
75 690

Кресло Insight, горчичный

14
New
Настоящее фото товара Кресло Period, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
56 390

Кресло Period, серый, черный

12
New
Настоящее фото товара Кресло Folio, раскладное, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
120 790

Кресло Folio, раскладное, капучино

10
New
Фотография товара Кресло Onset, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Onset, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
88 090

Кресло Onset, серый, черный

7

Товар в корзине

Кресло Fount, серый, черный
Кресло Fount, серый, черный
82 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности