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Полукресло Самбука, велюр Velutto 45, лак

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Характеристики товара

Описание

материал-Velutto 45

цвет ножек-лак

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес10,3 кг
  • Цветсиний

Выполненные заказы

Кресло Самбука, велюр синий Velutto 45, ножки бук, лак
Кресло Самбука, велюр синий Velutto 45, ножки бук, лакКресло Самбука, велюр синий Velutto 45, ножки бук, лакКресло Самбука, велюр синий Velutto 45, ножки бук, лакКресло Самбука, велюр синий Velutto 45, ножки бук, лак
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