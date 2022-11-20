Характеристики товара
Описание
материал-Velutto 45
цвет ножек-лак
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина660 мм
- Глубина660 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес10,3 кг
- Цветсиний
материал-Velutto 45
цвет ножек-лак
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