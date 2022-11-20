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Кресло Patti, розовый

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Характеристики товара

Описание

Диван и кресло оригинальной формы выполнены в минималистичном стиле. У мягкой мебели отсутствуют подлокотники, сиденье и спинка напоминают волну. Необычный дизайн сочетается с продуманной эргономичностью, комфортом при сидении и качественными материалами. Каркас выполнен из брусков хвойных пород дерева, соединенных с помощью мебельных скоб и клея, прокладочного картона и березовой фанеры марки ФК (класс эмиссии E1).Настил сиденья выполнен из резинотканевых ремней, нескольких слоев пенополиуретана, в том числе Memory Foam и холлофайбера. Спинка также выполнена из ППУ различных толщин и марок и холлофайбера. Благодаря такому наполнению и сиденье, и спинка упругие, мягкие, обеспечивают максимальное удобство для вас. Чехол модулей несъёмный, но легко очищается с помощью специальных средств. Опоры выполнены из МДФ.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина800 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Материал каркасафанера, дерево, МДФ
  • Материал сиденьяткань
  • Цветрозовый

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