Характеристики товара
Описание
Кресло Diego, серо-коричневое, основание золотистое
Основные характеристики
- Высота885 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина570 мм
- Глубина640 мм
- Ширина сиденья420 мм
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