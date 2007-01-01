Характеристики товара
Описание
Компактное кресло для дома и офиса. Спинка, обтянутая прочной сеткой, имеет поясничный упор, обладает эффективной воздухопроницаемостью. Возможность регулировать угол наклона спинки и высоту кресла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина465 мм
- Глубина460 мм
- Высота870/1010 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья410/550 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань, сетка
- Материал каркасапластик
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки584 мм
- Высота упаковки584 мм
- Глубина упаковки262 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет