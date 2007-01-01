Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Вольтер, черный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Вольтер, черный, пластик
9 оценок
6 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло Вольтер, черный, пластик - фото 1Кресло Вольтер, черный, пластик - фото 2Кресло Вольтер, черный, пластик - фото 3Кресло Вольтер, черный, пластик - фото 4Кресло Вольтер, черный, пластик - фото 5

Кресло Вольтер, черный, пластик

Артикул: CH-087-411
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина465 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота870/1010 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Элис, хром, антрацит
Фотография товара Кресло пластиковое Элис, хром, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло пластиковое Bora, антрацит
Фотография товара Кресло пластиковое Bora, антрацит от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компактное кресло для дома и офиса. Спинка, обтянутая прочной сеткой, имеет поясничный упор, обладает эффективной воздухопроницаемостью. Возможность регулировать угол наклона спинки и высоту кресла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина465 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота870/1010 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья410/550 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки584 мм
  • Высота упаковки584 мм
  • Глубина упаковки262 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Angie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Angie, произведённого компанией ChiedoCover
от125 190
Оптовая цена

Кресло Angie

40
Фотография товара Кресло Лофт Саммит, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лофт Саммит, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Кресло Лофт Саммит, экокожа

5
Фотография товара Кресло Club, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Club, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390
Оптовая цена

Кресло Club, серое

13
Фотография товара Кресло Embrace от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Embrace, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена

Кресло Embrace

6
Хит
Фотография товара Кресло Капучино, жаккард Санлайт, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Капучино, жаккард Санлайт, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190

Кресло Капучино, жаккард Санлайт, ножки бук

88
Фотография товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа

13
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Ливорно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ливорно, произведённого компанией ChiedoCover
29 490
Оптовая цена

Кресло Ливорно

11
Фотография товара Кресло Spell A1719 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Spell A1719, произведённого компанией ChiedoCover
61 590
Оптовая цена

Кресло Spell A1719

15
Фотография товара Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
81 290
Оптовая цена

Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный

5
Фотография товара Кресло Aura-ST, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aura-ST, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
79 790

Кресло Aura-ST, светло-коричневый

11
В наличии 28 шт.

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9907
7 490 ₽

Стул Тони

60
Фотография товара Cтул Чили барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Чили барный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Cтул Чили барный

100
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс, рогожка ЭГИДА 031 САХАРА, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, рогожка ЭГИДА 031 САХАРА, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс, рогожка ЭГИДА 031 САХАРА, ножки бук

11
Фотография товара Стул Verno, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verno, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена

Стул Verno, серый

64
В пути 3933 шт.
Настоящее фото товара Стул Phaeton Conus, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Phaeton Conus

15
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге

13
Фотография товара Стул обеденный Violet, бежевый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Violet, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
31 890

Стул обеденный Violet, бежевый, орех

8
В наличии 47 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79053
12 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр серый

44
Распродажа
Фотография товара Стул Торнадо 360, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Торнадо 360, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 69039
25 390 ₽Оптовая цена

Стул Торнадо 360, серый, черный

14
В наличии 6 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, рогожка RIO 04 клетка, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, рогожка RIO 04 клетка, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, рогожка RIO 04 клетка, органика белая

84

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло College CLG-616 LXH Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-616 LXH Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-616 LXH Beige

12
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло College HLC-2415L-2/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2415L-2/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Кресло College HLC-2415L-2/Black

12
В наличии 2 шт.
Хит
Фотография товара Кресло Эгг Чеир, велюр Велютто 63, металлическая опора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эгг Чеир, велюр Велютто 63, металлическая опора, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590

Кресло Эгг Чеир, велюр Велютто 63, металлическая опора

9
Фотография товара Кресло для отдыха Torso, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Torso, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
69 890

Кресло для отдыха Torso, бежевый

8
Настоящее фото товара Кресло Dobby, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
59 990

Кресло Dobby, серый, черный

10
В пути 639 шт.
Настоящее фото товара Кресло Folio, раскладное, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
134 190

Кресло Folio, раскладное, капучино

10
Фотография товара Кресло Форли, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, синий, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, синий

5
Фотография товара Кресло Сатори, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сатори, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Кресло Сатори, оранжевый

11
Фотография товара Кресло Папилла, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Кресло Папилла, велюр, синий

15
Новинка
Фотография товара Кресло Номис, черный/серый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Номис, черный/серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло Номис, черный/серый, пластик

9
В наличии 312 шт.

Товар в корзине

Кресло Вольтер, черный, пластик
Кресло Вольтер, черный, пластик
6 890
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9907
7 490 ₽

Стул Тони

60
Фотография товара Cтул Чили барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Чили барный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Cтул Чили барный

100
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс, рогожка ЭГИДА 031 САХАРА, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, рогожка ЭГИДА 031 САХАРА, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс, рогожка ЭГИДА 031 САХАРА, ножки бук

11
Фотография товара Стул Verno, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verno, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена

Стул Verno, серый

64
В пути 3933 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности