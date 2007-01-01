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Кресло офисное Cloud Pro, белый крем, золото - фото 1Кресло офисное Cloud Pro, белый крем, золото - фото 2Кресло офисное Cloud Pro, белый крем, золото - фото 3Кресло офисное Cloud Pro, белый крем, золото - фото 4
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Кресло офисное Cloud Pro, белый крем, золото

Артикул: CH-076-787
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденное кресло Cloud Pro — легкость формы, уверенность в деталях Cloud Pro — как облако в вашем интерьере: лёгкое, воздушное, но с надёжной опорой. Название говорит само за себя — это кресло создано, чтобы дарить комфорт, словно вы парите в мягком облаке даже во время рабочих будней. Обивка из кремовой рогожки с выразительным плетением придаёт креслу уютную текстуру, а золотистые металлические ножки добавляют элегантный блеск. Механизм плавного вращения на 360°, газлифт и регулировка по высоте обеспечивают полную адаптацию под ваш ритм. Cloud Pro — это больше, чем кресло. Это эстетика лёгкости и технологичного удобства в одном силуэте. На колесиках, крутящееся на 360гр, система газлифт. Ширина 66 см, глубина 47 см, высота 90 см/101 см Ширина сидения (внутрен.) - 43 см Цвет: белый крем 1шт/1кор Объем: 0,2 Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота900 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.12 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло офисное Cloud Pro, белый крем, золото
Кресло офисное Cloud Pro, белый крем, золото
42 590
В корзине

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