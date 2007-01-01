Характеристики товара
Описание
Обеденное кресло Cloud Pro — легкость формы, уверенность в деталях Cloud Pro — как облако в вашем интерьере: лёгкое, воздушное, но с надёжной опорой. Название говорит само за себя — это кресло создано, чтобы дарить комфорт, словно вы парите в мягком облаке даже во время рабочих будней. Обивка из кремовой рогожки с выразительным плетением придаёт креслу уютную текстуру, а золотистые металлические ножки добавляют элегантный блеск. Механизм плавного вращения на 360°, газлифт и регулировка по высоте обеспечивают полную адаптацию под ваш ритм. Cloud Pro — это больше, чем кресло. Это эстетика лёгкости и технологичного удобства в одном силуэте. На колесиках, крутящееся на 360гр, система газлифт. Ширина 66 см, глубина 47 см, высота 90 см/101 см Ширина сидения (внутрен.) - 43 см Цвет: белый крем 1шт/1кор Объем: 0,2 Гарантия 1 год
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина470 мм
- Высота900 мм
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.12 кг
- Изделия стопируютсяНет