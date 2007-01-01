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Настоящее фото товара Кресло низкое Флоу, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло низкое Флоу, темно- серый
14 оценок
33 690
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Кресло низкое Флоу, темно- серый

Артикул: CH-074-303
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина724 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота722 мм
  • Вес27 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло низкое Флоу, серо- бежевый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло низкое Флоу, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Низкое кресло Флоу – это образец стильности и лаконичности. Изделие не содержит лишних элементов, все просто и эстетично. Кресло отлично впишется в диванную группу на газоне, у очага или на террасе.

Очевидно, что диванная группа проведет все лето на газоне, а металлическую мебель Флоу можно оставить здесь же зимовать. Коллекция мебели Флоу максимально всепогодна – устойчива к температурным и погодным изменениям: не выгорает пятнами, не трескается от морозов, не разбухает от дождя, легко моется.

К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Для удобства посадки предлагается использовать стильные подушки сиденья, выполненные из особо прочной и водонепроницаемой ткани Оксфорд, с наполнением из шариков Сиберия дропс (Комфорт), поролона (Оптимум) и основанием из антискользящей ткани.
Кресло Флоу изготавливается из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Выбирая Флоу, вы создаете атмосферу спокойствия и безмятежности в любом пространстве!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина724 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота722 мм
  • Вес27 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки960 мм
  • Глубина упаковки980 мм
  • Вес упаковки39 кг
  • Объём упаковки0.78 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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