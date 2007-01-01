Характеристики товара
Описание
Кресло-качалка — это идеальное место для отдыха и релаксации. Мягкие подлокотники и откидная спинка с четырьмя положениями позволят вам удобно расположиться в кресле и наслаждаться покоем.
Прочная конструкция из дерева и металла обеспечивает надёжность и долговечность кресла, а гипоаллергенные материалы делают его безопасным для здоровья. В мягких частях используется наполнитель из пенополиуретана и аселекса, что гарантирует максимальный комфорт во время использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина950 мм
- Ширина570 мм
- Глубина950 мм
- Высота910 мм
- Материал каркасаметалл, труба
- Допустимая нагрузка120
- Цветтемно-серый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Вес упаковки10.40 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет