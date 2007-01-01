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Настоящее фото товара Кресло-качалка Рилис, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-качалка Рилис, темно-серый
6 оценок
15 490
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Кресло-качалка Рилис, темно-серый - фото 1Кресло-качалка Рилис, темно-серый - фото 2Кресло-качалка Рилис, темно-серый - фото 3Кресло-качалка Рилис, темно-серый - фото 4Кресло-качалка Рилис, темно-серый - фото 5Кресло-качалка Рилис, темно-серый - фото 6Кресло-качалка Рилис, темно-серый - фото 7

Кресло-качалка Рилис, темно-серый

Артикул: CH-079-755
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина950 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота910 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло-качалка Риллс, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло-качалка — это идеальное место для отдыха и релаксации. Мягкие подлокотники и откидная спинка с четырьмя положениями позволят вам удобно расположиться в кресле и наслаждаться покоем.

Прочная конструкция из дерева и металла обеспечивает надёжность и долговечность кресла, а гипоаллергенные материалы делают его безопасным для здоровья. В мягких частях используется наполнитель из пенополиуретана и аселекса, что гарантирует максимальный комфорт во время использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина950 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота910 мм
  • Материал каркасаметалл, труба
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.40 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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