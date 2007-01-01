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Настоящее фото товара Кресло Вольтер, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Вольтер, пластик, черный
11 оценок
7 690
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Вольтер, пластик, черный

Артикул: CH-087-825
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота870/1010 мм
  • Ширина сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компактное кресло для дома и офиса. Спинка, обтянутая прочной сеткой, имеет поясничный упор, обладает эффективной воздухопроницаемостью. Возможность регулировать угол наклона спинки и высоту кресла. Удобные Т-образные подлокотники.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота870/1010 мм
  • Ширина сиденья465 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья410/550 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки584 мм
  • Высота упаковки584 мм
  • Глубина упаковки262 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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