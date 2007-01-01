Характеристики товара
Описание
Кресло идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе.
В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и неприхотлив в уходе.
Плотная набивка, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в 4-х положениях и подвижные подлокотники добавляют удобства и позволяют настроить кресло под свои предпочтения.
Кресло выдерживает нагрузку до 180 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Высота1115/1215 мм
- Ширина сиденья545 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья505/605 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки27.07 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет