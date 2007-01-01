Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Gaol
Кресло Gaol
6 оценок
30 590
Кресло Gaol - фото 1Кресло Gaol - фото 2Кресло Gaol - фото 3Кресло Gaol - фото 4Кресло Gaol - фото 5Кресло Gaol - фото 6Кресло Gaol - фото 7Кресло Gaol - фото 8Кресло Gaol - фото 9Кресло Gaol - фото 10
Кресло Gaol

Артикул: CH-083-639
6 оценок
Основные характеристики
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе.

В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и неприхотлив в уходе.
Плотная набивка, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в 4-х положениях и подвижные подлокотники добавляют удобства и позволяют настроить кресло под свои предпочтения.
Кресло выдерживает нагрузку до 180 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Высота1115/1215 мм
  • Ширина сиденья545 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья505/605 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки27.07 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло Gaol
Кресло Gaol
30 590
