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Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-синий - фото 1Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-синий - фото 2Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-синий - фото 3Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-синий - фото 4
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Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-синий

Артикул: CH-077-766
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

отличный вариант для общественных мест, образовательных учреждений и мероприятий. Широкая палитра цветов: от ярких до спокойных натуральных оттенков. Это самая доступная модель в каталоге, которая идеально сочетает в себе соотношение цены и качества. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания.
Стул, может быть, выполнен на шести вариантах каркаса и доступен для заказа в 16 различных цветах пластика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина405 мм
  • Высота760/885 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья410/535 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветтемно-синий
  • Каркасхром

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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