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Кресло Танго 2ДС - фото 1

Кресло Танго 2ДС

Артикул: CH-068-320
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки15 кг

Отзывы

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