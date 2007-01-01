Характеристики товара
Описание
Доступное и компактное кресло строгого дизайна. Отлично подойдёт для домашнего использования и оборудования небольших офисов.
В обивке кресла использована экокожа высокого качества - сложный композитный материал на хлопковой основе. Обивка хорошо пропускает воздух, устойчива к износу, не выцветает и легко чистится.
Механизм "Up&Down" позволяет регулировать высоту сиденья.
В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Офисное кресло - необходимый атрибут комфортной работы! Оформляйте заказ и присоединяйтесь к тысячам других счастливых пользователей!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Высота850/970 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья400/500 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьякожзам, экокожа
- Цветчерный
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет