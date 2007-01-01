Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Plinth, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Plinth
8 оценок
6 390
Кресло Plinth - фото 1Кресло Plinth - фото 2Кресло Plinth - фото 3Кресло Plinth - фото 4Кресло Plinth - фото 5
NEW

Кресло Plinth

Артикул: CH-083-653
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Высота850/970 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Доступное и компактное кресло строгого дизайна. Отлично подойдёт для домашнего использования и оборудования небольших офисов.

В обивке кресла использована экокожа высокого качества - сложный композитный материал на хлопковой основе. Обивка хорошо пропускает воздух, устойчива к износу, не выцветает и легко чистится.
Механизм "Up&Down" позволяет регулировать высоту сиденья.
В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Офисное кресло - необходимый атрибут комфортной работы! Оформляйте заказ и присоединяйтесь к тысячам других счастливых пользователей!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

