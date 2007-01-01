Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Motorcade, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Motorcade, черный
20 090
Кресло офисное Motorcade, черный - фото 1Кресло офисное Motorcade, черный - фото 2Кресло офисное Motorcade, черный - фото 3Кресло офисное Motorcade, черный - фото 4Кресло офисное Motorcade, черный - фото 5
Кресло офисное Motorcade, черный

Артикул: CH-083-728
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Высота1100/1200 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло имеет современную изящную конструкцию. Дополнительные подушки обеспечивают более мягкую посадку. Оснащено монолитным металлическим каркасом, который подчеркивает его надежность и долговечность.

Обивка выполнена из высококачественного материала - экокожи "santorini", значительно превосходящего стандартные материалы по сроку эксплуатации. Кроме того, материал мягкий и приятный на ощупь, мало отличим от натуральной кожи.
Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Металлические хромированные подлокотники имеют съемные накладки.
Механизм качания "Deep Tilt" - это возможность глубоко раскачиваться в кресле, а также фиксация в одном рабочем положении. А благодаря смещенной оси качания ближе к краю сиденья ноги пользователя не отрываются от пола в отличие от обычного механизма качания "Top Gun". Механизм "Deep Tilt" отличается от других своей прочностью, надежностью, а также плавностью хода.
Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Материалхромированный металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.95 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

