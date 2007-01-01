Характеристики товара
Описание
Кресло является одной из самых популярных моделей для руководителей и персонала уже долгое время! Его особенности это: удобство, лаконичный дизайн и надежность. Широкие пластиковые подлокотники и глубокое сиденье обеспечат комфортную посадку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина780 мм
- Высота1075/1175 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки676 мм
- Вес упаковки19.8 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет