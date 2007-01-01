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Настоящее фото товара Кресло Хоустон с комплектом подушек, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Хоустон с комплектом подушек
15 оценок
17 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Хоустон с комплектом подушек - фото 1

Кресло Хоустон с комплектом подушек

Артикул: CH-068-838
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота800 мм
  • Материалсталь, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота800 мм
  • Материалсталь, ротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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