Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло-качалка Дени, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-качалка Дени
11 оценок
16 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло-качалка Дени - фото 1Кресло-качалка Дени - фото 2Кресло-качалка Дени - фото 3Кресло-качалка Дени - фото 4

Кресло-качалка Дени

Артикул: CH-079-789
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина870 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота920 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло-качалка Риллс, серый
Фотография товара Кресло-качалка Риллс, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Houston с комплектом подушек
Фотография товара Кресло Houston с комплектом подушек от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло-качалка, чтобы расслабиться и провести вечер за любимым хобби! Кресло для отдыха в классическом исполнении гармонично впишется в современный интерьер гостиной, спальни, детской. Наши клиенты выбирают за уникальный дизайн с легкими нотками классики, повышенный комфорт и качественную сборку. Особенности модели:

• Ортопедический эффект. Интерьерное кресло отличается продуманной эргономикой и может использоваться как комфортное кресло для занятия хобби или как кресло для кормления малыша.

• Практичные ткани и трендовые цвета. Чехол из натуральной рогожки или велюровой ткани.

• Безопасная эксплуатация. Деревянные полозья не портят напольное покрытие. Варианты цвета каркаса: слоновая кость или венге.

• Универсально для любых интерьеров. Кресло-качалка с мягкими дизайнерскими подлокотниками, сиденьем и эргономичной спинкой отлично сочетается с другой мебелью нашей коллекции.

• Качественная сборка. Допустимая нагрузка 120 кг, габариты 63х87х92 см, гипоаллергенный наполнитель.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина870 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота920 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасафанера, металл, труба
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.50 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Фотография товара Кресло Ирис, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ирис, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
28 990
Оптовая цена

Кресло Ирис, голубой

7
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Алекс, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Алекс, серо-голубой

10
Фотография товара Кресло Мишель, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мишель, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Кресло Мишель, бежевый

10
Настоящее фото товара Кресло Charm, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Кресло Charm, светло-серый

12
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Кресло Fabio, черный, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
57 190

Кресло Fabio, черный, на колесиках

15
В наличии 29 шт.
Фотография товара Кресло-трансформер Sun, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-трансформер Sun, серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Кресло-трансформер Sun, серый

7
В наличии 13 шт.
Фотография товара Кресло Олби Квадро серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Квадро серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло Олби Квадро серый

15
В наличии 64 шт.
Фотография товара Кресло Оррелл серый с оттоманкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оррелл серый с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
23 990

Кресло Оррелл серый с оттоманкой

13
В наличии 14 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло Квардо, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Квардо, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кресло Квардо, серый, черный

12
В наличии 2 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло Моррис, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Моррис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Кресло Моррис, черный

13
В наличии 21 шт.

Товар в корзине

Кресло-качалка Дени
Кресло-качалка Дени
16 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности