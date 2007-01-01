Характеристики товара
Описание
Кресло-качалка, чтобы расслабиться и провести вечер за любимым хобби! Кресло для отдыха в классическом исполнении гармонично впишется в современный интерьер гостиной, спальни, детской. Наши клиенты выбирают за уникальный дизайн с легкими нотками классики, повышенный комфорт и качественную сборку. Особенности модели:
• Ортопедический эффект. Интерьерное кресло отличается продуманной эргономикой и может использоваться как комфортное кресло для занятия хобби или как кресло для кормления малыша.
• Практичные ткани и трендовые цвета. Чехол из натуральной рогожки или велюровой ткани.
• Безопасная эксплуатация. Деревянные полозья не портят напольное покрытие. Варианты цвета каркаса: слоновая кость или венге.
• Универсально для любых интерьеров. Кресло-качалка с мягкими дизайнерскими подлокотниками, сиденьем и эргономичной спинкой отлично сочетается с другой мебелью нашей коллекции.
• Качественная сборка. Допустимая нагрузка 120 кг, габариты 63х87х92 см, гипоаллергенный наполнитель.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина870 мм
- Ширина630 мм
- Глубина870 мм
- Высота920 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасафанера, металл, труба
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.50 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет