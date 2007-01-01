Характеристики товара
Описание
Диван «Прованс» идеально подходит для размещения трех человек. Он имеет алюминиевый каркас, который выдерживает повышенные нагрузки. Для оплетки каркаса используется высококачественный искусственный ротанг. Мебель выполнена в бежевом оттенке.Трехместный диван дополняют мягкие подушки в серо-коричневом цвете со съёмными чехлами. Тканевые изделия выполнены из прочного полиэстера плотностью 230гр/м2. Материал имеет влагоотталкивающую пропитку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1900 мм
- Глубина800 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес27 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки810 мм
- Глубина упаковки1900 мм
- Вес упаковки28 кг
- Объём упаковки0.77 м3
- Изделия стопируютсяНет