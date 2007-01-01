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Прованс диван из искусственного ротанга трехместный, бежевый - фото 1Прованс диван из искусственного ротанга трехместный, бежевый - фото 2Прованс диван из искусственного ротанга трехместный, бежевый - фото 3Прованс диван из искусственного ротанга трехместный, бежевый - фото 4Прованс диван из искусственного ротанга трехместный, бежевый - фото 5Прованс диван из искусственного ротанга трехместный, бежевый - фото 6
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Прованс диван из искусственного ротанга трехместный, бежевый

Артикул: CH-077-085
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Диван высокий без подлокотников Flow, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван «Прованс» идеально подходит для размещения трех человек. Он имеет алюминиевый каркас, который выдерживает повышенные нагрузки. Для оплетки каркаса используется высококачественный искусственный ротанг. Мебель выполнена в бежевом оттенке.Трехместный диван дополняют мягкие подушки в серо-коричневом цвете со съёмными чехлами. Тканевые изделия выполнены из прочного полиэстера плотностью 230гр/м2. Материал имеет влагоотталкивающую пропитку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1900 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес27 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки810 мм
  • Глубина упаковки1900 мм
  • Вес упаковки28 кг
  • Объём упаковки0.77 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Прованс диван из искусственного ротанга трехместный, бежевый
Прованс диван из искусственного ротанга трехместный, бежевый
80 290
В корзине

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