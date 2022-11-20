Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации - тик-так
Бельевой ящик - да
Жесткость - мягкий
Наполнитель - независимые пружинные блоки, высокоэластичный ППУ
Каркас - металлокаркас
Механизм трансформации - тик-так
Бельевой ящик - да
Жесткость - мягкий
Наполнитель - независимые пружинные блоки, высокоэластичный ППУ
Каркас - металлокаркас
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Диван Ассоль
Диван Chesterfield Lux двухместный синий
Диван лофт Фирст
Диван прямой Лиссабон
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка синяя
Диван 3-х местный Арман Комфорт
Диван CHARLEY, мятный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден