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Настоящее фото товара Кресло Феникс с комплектом подушек, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Феникс с комплектом подушек
13 оценок
17 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Феникс с комплектом подушек - фото 1

Кресло Феникс с комплектом подушек

Артикул: CH-068-832
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота800 мм
  • Материалротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота800 мм
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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