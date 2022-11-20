Характеристики товара
Описание
Высота: 860-990 мм
Ширина: 570 мм
Глубина: 580 мм
Высота до сидения: 480-610 мм
Упаковка: 610 мм*390 мм*740 мм
Производство - Россия
Высота: 860-990 мм
Ширина: 570 мм
Глубина: 580 мм
Высота до сидения: 480-610 мм
Упаковка: 610 мм*390 мм*740 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул Роза, велюр черный, гобелен
Кресло для офиса РОМЕО шоколад
Кресло для офиса РОМЕО сирень
Кресло для офиса ПАУК, серо-голубой
Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый
Стационарные опоры для офисных кресел
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден