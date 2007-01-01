Характеристики товара
Описание
Секция стульев ИЗО-3: комфорт и стиль для вашего интерьера
Ищете стильные и удобные стулья для офиса или зала ожидания? Тогда секция стульев ИЗО-3 — это то, что вам нужно
Преимущества секции стульев ИЗО-3:
- Стильный дизайн - секция выполнена в современном стиле;
- Удобство - стулья имеют эргономичную форму;
- Прочность и долговечность - каркас изготовлен из высококачественных материалов;
- Универсальность - секцию можно использовать в офисе или залах ожидания
Покрытие - порошковая полиэфирная краска.
Сидение: фанерные заготовки.
Штабелируется по 5 шт.
Наполнитель: мебельный поролон, плотностью 25/36.
Нагрузка на стул до 290 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1545 мм
- Глубина560 мм
- Высота845 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Профиль каркаса30х15х1,2 мм
- Вес16.7 кг
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Материал каркасастальная труба
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет