Характеристики товара
Описание
Каркас стула: стальная овальная труба 30х15х1,2 мм.
Покрытие - порошковая полиэфирная краска.
Сидение: фанерные заготовки.
Наполнитель: мебельный поролон, плотностью 25/36.
Кратность: 5 шт.
Нагрузка на стул до 290 кг.
Высота от пола до сидения: 500 мм
Высота секции: 845 мм
Упаковка: стрейч-плёнка
Вес секции: 16,7 кг
Штабелируется по 5 шт.
Вес стопки: 85 кг.
Объём стопки: 1,2 м3
Сборка не требуется.
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Ширина1545 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Цветбежевый