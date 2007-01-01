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Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
Секция многоместная ИЗО-3
50 оценок
8 990
Товар в корзине. Перейти
Секция многоместная ИЗО-3 - фото 1Секция многоместная ИЗО-3 - фото 2Секция многоместная ИЗО-3 - фото 3Секция многоместная ИЗО-3 - фото 4Секция многоместная ИЗО-3 - фото 5Секция многоместная ИЗО-3 - фото 6

Секция многоместная ИЗО-3

Артикул: CH-002-734
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1545 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота845 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Секция стульев ИЗО-3: комфорт и стиль для вашего интерьера

Ищете стильные и удобные стулья для офиса или зала ожидания? Тогда секция стульев ИЗО-3 — это то, что вам нужно

Преимущества секции стульев ИЗО-3:

  • Стильный дизайн - секция выполнена в современном стиле;
  • Удобство - стулья имеют эргономичную форму;
  • Прочность и долговечность - каркас изготовлен из высококачественных материалов;
  • Универсальность - секцию можно использовать в офисе или залах ожидания

Покрытие - порошковая полиэфирная краска.

Сидение: фанерные заготовки.

Штабелируется по 5 шт.

Наполнитель: мебельный поролон, плотностью 25/36.

Нагрузка на стул до 290 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1545 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота845 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Профиль каркаса30х15х1,2 мм
  • Вес16.7 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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