Характеристики товара
Описание
Современное кресло в стиле хай-тек. Мягкие элементы спинки кресла расположены в четырех зонах, соприкасаясь с которыми спина сидящего человека находится в положении максимального комфорта. Изящные подлокотники идеально вписываются в общую конструкцию кресла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина670 мм
- Высота1120/1220 мм
- Ширина сиденья540 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья500/600 мм
- Максимальная нагрузка180 кг
- Материал каркасахром
- Цветбелый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки665 мм
- Глубина упаковки360 мм
- Вес упаковки19.1 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет