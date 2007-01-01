Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Холт, хром, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Холт, хром, темно-серый
14 оценок
26 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Холт, хром, темно-серый - фото 1Кресло Холт, хром, темно-серый - фото 2Кресло Холт, хром, темно-серый - фото 3Кресло Холт, хром, темно-серый - фото 4Кресло Холт, хром, темно-серый - фото 5

Кресло Холт, хром, темно-серый

Артикул: CH-087-835
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1120/1220 мм
  • Ширина сиденья540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Декстер травяной
Фотография товара Кресло Декстер травяной от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Тулип
Фотография товара Кресло Тулип от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современное кресло в стиле хай-тек. Мягкие элементы спинки кресла расположены в четырех зонах, соприкасаясь с которыми спина сидящего человека находится в положении максимального комфорта. Изящные подлокотники идеально вписываются в общую конструкцию кресла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1120/1220 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья500/600 мм
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветбелый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки665 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Вес упаковки19.1 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Фотография товара Кресло Француз, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, терракотовый

15
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 090
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, коричневый

9
Фотография товара Кресло Стикер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стикер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло Стикер

5
Распродажа
Фотография товара Кресло Ponpoun, зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ponpoun, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
23 9905
24 990 ₽Оптовая цена

Кресло Ponpoun, зелёный

26
В наличии 2 шт.В пути 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Ponpoun, тёмно-серый, бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ponpoun, тёмно-серый, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
23 9905
24 990 ₽Оптовая цена

Кресло Ponpoun, тёмно-серый, бордо

26
В наличии 2 шт.В пути 10 шт.
Фотография товара Кресло Стоун, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
35 190

Кресло Стоун, велюр, молочный

26
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Алекс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Алекс, бежевый

11
Фотография товара Кресло Леон с банкеткой, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Леон с банкеткой, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
39 590

Кресло Леон с банкеткой, серо-коричневый

8
Настоящее фото товара Кресло Dante, темно-коричневый, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
35 690

Кресло Dante, темно-коричневый, на колесиках

13
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло-качалка Риллс, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Риллс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Кресло-качалка Риллс, коричневый

9
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Кресло Холт, хром, темно-серый
Кресло Холт, хром, темно-серый
26 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности